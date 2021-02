Aus Wohnung gerettet

Brand in Leipziger Mehrfamilienhaus – ein Verletzter

12.02.2021, 07:36 Uhr | dpa

Ein Löschfahrzeug fährt mit Blaulicht: In Leipzig hat es in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. (Quelle: Carsten Rehder/Symbolbild/dpa)

Im Leipziger Zentrum hat es gebrannt. Die Feuerwehr musste einen jungen Mann aus einer Wohnung bergen. Die Bewohner des Hauses wurden in Sicherheit gebracht.

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus ist ein 20 Jahre alter Mann in Leipzig verletzt worden. Aus zunächst ungeklärter Ursache fing das Haus in der Nacht in der Nähe des Stadtzentrums Feuer, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mieter der brennenden Wohnung wurde verletzt geborgen und ins Krankenhaus gebracht.



Die zwölf weiteren Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses, darunter ein Kind, wurden vorübergehend in Sicherheit gebracht. Die restlichen Wohnungen des Hauses waren laut Polizei noch bewohnbar. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war zunächst unbekannt.