Leipzig

Zeugen nach Raubüberfall auf Tankstelle in Leipzig gesucht

20.12.2021, 14:06 Uhr | dpa

Bei einem Überfall haben zwei Unbekannte in Leipzig eine Tankstelle ausgeraubt. Die bewaffneten Täter hätten einen 28-jährigen Angestellten der Tankstelle im Stadtteil Grünau am Samstagabend bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert, teilte die Polizei am Montag mit. Nachdem der junge Mann einen Betrag im mittleren dreistelligen Bereich übergeben habe, seien die beiden Männer vom Tatort geflohen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorgangs.