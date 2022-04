Leipzig

Brandstiftung auf ICE-Toiletten

14.04.2022, 09:12 Uhr | dpa

Unbekannte haben am Mittwochabend mehrere Brände in den Toiletten eines ICE von Erfurt nach Leipzig gelegt. Die Feuer konnten rechtzeitig gelöscht werden, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Zwei Mitglieder des Zugpersonals mussten wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung behandelt werden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.