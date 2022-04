Mainz

Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz sinkt unter 1000

16.04.2022, 12:56 Uhr | dpa

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist unter die Schwelle von 1000 gesunken. Die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche liege nun bei 899,7, teilte das Landesuntersuchungsamt am Samstag mit. Seit der letzten Meldung am vergangenen Donnerstag gab es demnach 3850 bestätigte Neuinfektionen sowie 9 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus.

Die Hospitalisierungsinzidenz sank demnach von 7,37 auf 6,00. Die für die Belastungen im Gesundheitssystem wichtige Größe gibt die Zahl der Aufnahmen von Covid-19-Patienten in Krankenhäuser binnen einer Woche je 100 000 Einwohner an. Seit Beginn der Pandemie wurden 1 004 269 Corona-Infektionen im Bundesland registriert, 5419 Menschen starben an oder mit dem Virus.