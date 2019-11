Der Sport-Freitag im Live-Blog

Hoeneß verabschiedet sich als Bayern-Präsident

15.11.2019, 19:35 Uhr | t-online.de

Uli Hoeneß in roter Jacke des FC Bayern München: Sein Rückzug löst gemischte Gefühle aus.

Egal, ob Bayern München, 1860 München, Red Bull München oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in München.

Die Jahreshauptversammlung hat begonnen. Wie Sie sie verfolgen können, lesen Sie unten. Viel Spaß!



Parallel zum Livestream können Sie auf t-online.de hier einen Live-Ticker mit allen wichtigen Infos zur Jahreshauptversammlung verfolgen.



Nur noch eine Stunde, bis die lang erwartete Jahreshauptversammlung des FC Bayern losgeht. Wer selbst nicht vor Ort ist, kann die Veranstaltung im Livestream verfolgen.



Nicht nur beim FC Bayern wird es heute Abend spannend: Auch die Eishockey-Spieler vom Red Bull München treffen in der DEL auf die Ice Tigers Nürnberg. Wir wünschen maximale Erfolge!

Gemäß dem historischen Vergleich erwartet die #redbulls heute Abend eine ziemlich ausgeglichen Partie in der @DELoffiziell gegen die @Ice_Tigers. Bis später! 🙌 pic.twitter.com/IrSD56HH92 — EHC Red Bull München (@RedBullMuenchen) November 15, 2019

14.17 Uhr: Abschiedsvideo für Uli Hoeneß

Der FC Bayern bedankt sich mit einem Video für fast 50 Jahre beim Verein.

Nach über 40 Jahren wird sich der Präsident bei der Jahreshauptversammlung beim FC Bayern aus der ersten Reihe zurückziehen. Es soll ein großer Abschied werden. t-online.de ordnet ein, was von Hoeneß bleibt.

Der FC Bayern München verabschiedet an diesem Freitag seinen langjährigen Präsidenten. t-online.de hat Reaktionen in der Bundesliga gesammelt, bei Freunden – und bei seinen härtesten Rivalen.

Der FC Bayern spielt heute Abend um 21 Uhr in der Euroleague im spanischen Valencia. Die Valencia Baskets liegen derzeit auf dem letzten Tabellenplatz (18), die Münchner auf Platz zwölf. Da geht was für den FCB!

Guten Morgen! Ab heute berichten wir von Montag bis Freitag über das aktuelle Sport-Geschehen in München. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, lassen Sie uns einfach einen Kommentar unter dem Artikel da.





