LIVESport-Tag im Live-Blog

FC Bayern München feiert Manuel Neuer als "Ziege"

19.02.2020, 09:06 Uhr | t-online.de, dak

Neben dem FC Bayern gibt es in München auch viele kleinere Sportvereine. In unserem Live-Blog finden Sie alle wichtigen Informationen zum Lokalsport in der Stadt.

Gestern Abend kurz vor 22 Uhr stand das Ergebnis fest: Der EHC Red Bull München gewann mit 2:1 gegen die Adler Mannheim. Yannic Seidenberg bestritt sein Tausendstes Spiel in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) und bedankte sich beim Team für das Geschenk:

Manuel Neuer gilt als einer der besten Torhüter der Welt. Der FC Bayern München widmete ihm nun einen besonderen Clip, der Auf YouTube zu sehen ist – mit den besten Szenen des Bayern-Profis. "Der neue GOAT-Keeper" heißt das Video. "GOAT" steht bekanntlich für "greatest of all time", also der "besten aller Zeiten". "Goat" bedeutet im Englischen aber auch Ziege, weshalb oft das Ziegen-Emoji als Zeichen für den Ausdruck verwendet wird.

Schön, dass Sie an diesem Mittwoch wieder dabei sind! Wir freuen uns, Sie auch heute mit aktuellen Nachrichten aus dem Lokalsport in München zu versorgen. Schön, dass Sie wieder dabei sind!