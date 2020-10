Wir sind aktuell mit zahlreichen Kräften in der Parkstadt #Schwabing im Einsatz. Dort hat es in einem Raum in einem Bürogebäude gebrannt, welches gerade umgebaut wird. Das Feuer ist aus, derzeit laufen Nachlöscharbeiten. #wirfuerMuenchen pic.twitter.com/n2N1FYSyAS