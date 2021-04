Junger Mann schwer verletzt

Rassistisch motivierter Angriff in der Isarvorstadt

01.04.2021, 15:42 Uhr | t-online

Nahaufnahme von einem Blaulicht an einem Polizeiauto (Symbolbild): In München ist ein junger Mann offenbar aus rassistischen Motiven angegriffen worden. (Quelle: U.J. Alexander/imago images)

In München ist ein junger Mann angegriffen und schwer verletzt worden – wohl aus rassistischen Motiven. Die Polizei sucht Zeugen.

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 1 Uhr ist in der Wittelsbacher Straße in München ein junger Mann wohl von zwei Männern angegriffen worden. Nach einem Notruf konnten Beamte zwei Tatverdächtige festnehmen, teilte die Polizei mit. Es handle sich um einen 24-jährigen Münchner und einen 21-Jährigen aus dem Landkreis München.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es laut der Polizei zwischen den beiden Festgenommenen und einem 24-Jährigen mit Wohnsitz in München zu einer Auseinandersetzung. Die beiden Festgenommenen sollen den den 24-Jährigen geschlagen haben, woraufhin er zu Boden ging. Am Boden liegend sollen sie auf ihn eingetreten haben. Der genaue Tathergang werde derzeit noch ermittelt. Der 24-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Er erlitt mehrere Verletzungen.

Die Festgenommenen hätten sich gegenüber den Beamten rassistisch geäußert, heißt es in der Mitteilung. Dies sei nun auch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.