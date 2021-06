1,5 Liter Wodka

Mann mit fünf Promille wirkt zurechnungsfähig

16.06.2021, 11:59 Uhr | AFP

Mann trinkt aus Weinflasche: In München ist ein Mann mit fünf Promille gestürzt. Er wirkte nicht so betrunken, doch dann verschlechterte sich der Zustand. (Quelle: blickwinkel/imago images)

In München ist ein betrunkener Mann gestürzt. Sanitäter sahen bei ihm nur geringe Ausfallerscheinungen und ließen ihn nach dem Sturz ohne weitere Behandlung. Doch dann verschlechterte sich sein Zustand.

Weil sie bei einem zu Boden gestürzten volltrunkenen Mann mit einem Alkoholwert von fünf Promille nur geringe alkoholbedingte Ausfallerscheinungen feststellten, haben Sanitäter den 48-Jährigen am S-Bahnhof in Johanneskirchen bei München nach der Versorgung seiner Sturzverletzung nicht weiter behandelt.



Als sich der Zustand des Manns aber zusehends verschlechterte, kümmerte sich die Bundespolizei um den Mann und stellte den Grad der Alkoholisierung fest, wie die Bundespolizei in München am Mittwoch mitteilte. Dieser kam schließlich in ein Krankenhaus.

Der in Feldmoching im Münchner Norden lebende Mann zog sich demnach am Dienstagmittag bei einem Sturz eine Platzwunde zu, die von den Sanitätern versorgt wurde. Bundespolizisten stellten danach fest, dass der Volltrunkene zeitlich und örtlich nicht mehr orientiert war. Gegenüber den Beamten gab er an, eineinhalb Liter Wodka getrunken zu haben.