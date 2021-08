Junge vermisst

Großeinsatz von Rettungskräften an der Isar

06.08.2021, 19:18 Uhr | t-online

Die Reichenbachbrücke in München (Archivbild): Bis vor Kurzem war das Schwimmen wegen des Hochwassers in der Isar noch verboten. (Quelle: imagebroker/imago images)

Nachdem eine Person in München als vermisst gemeldet wurde, sucht ein Großaufgebot von Rettern in München die Isar ab. Bisher ohne Erfolg.

In München läuft seit dem Freitagnachmittag ein Rettungseinsatz an der Isar nahe der Reichenbachbrücke in der Innenstadt. Die Polizei wurde von einer Gruppe junger Menschen alarmiert, die einen Freund nach einem Ausflug an den Fluss vermisste, berichtet die "SZ".

Zwei Hubschrauber, mehrere Polizeiwagen sowie Rettungsdienst und Feuerwehr waren vor Ort. Bisher konnte die vermisste Person nicht ausgemacht werden, heißt es bei "tz". Allerdings sei auch nicht klar, ob sich der Vermisste tatsächlich in der Isar befindet, wird ein Sprecher der Polizei zitiert.