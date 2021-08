Verbrennungen am Bein

S-Bahn-Surfer erleidet Stromschlag – schwer verletzt

24.08.2021, 11:21 Uhr | dpa

Einfahrende S-Bahn in den Ostbahnhof in München (Archivbild): In München ist ein junger Mann schwer verletzt worden. (Quelle: Sven Simon/imago images)