In eigene Falle getappt

Senior entlarvt falsche Polizeibeamte

23.08.2021, 18:29 Uhr | t-online

In München haben Callcenter-Betrüger versucht, einen Senioren um sein Erspartes zu bringen. Der erkannte jedoch ihr Spiel und machte die Jäger zu den Gejagten.

Ein aufmerksamer Rentner aus München hat einen Betrug aufgedeckt, der ihn all seine Wertgegenstände kosten sollte. Doch die Täter hatten sich das falsche Opfer ausgesucht.

Nach Polizeiangaben rief ein Unbekannter am frühen Mittwochabend bei dem über 70-Jährigen an und gab sich als Polizeibeamter aus, der zu einer Einbrecherbande in der Nachbarschaft ermittele. Der Senior befände sich demnach auf einer bei den Einbrechern gefundenen Liste von potenziellen Opfern. Er solle deshalb all seine Wertsachen sowie all sein Bargeld zusammensuchen und es an seiner Wohnungstür an zivile Polizeibeamte übergeben.

Echte Polizeibeamte fassen falsche Polizeibeamtinnen

Als der Mann erwiderte, dass er nichts davon in seiner Wohnung aufbewahren würde, fügte der vermeintliche Polizeibeamte plötzlich hinzu, dass auch Mitarbeiter seines Kreditinstituts mit den Einbrechern unter einer Decke stecken würden. Er müsse daher seine Konten leeren und sämtliches Geld an die Polizei übergeben. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Senior den Betrugsversuch jedoch bereits erkannt.

Er machte mit den falschen Polizeibeamten einen Termin für die Übergabe aus und informierte im Anschluss die Polizei darüber. Die echten Beamten konnten so zwei junge Abholerinnen auf frischer Tat festnehmen und dabei zusätzlich mehrere Tausend Euro Bargeld bei ihnen sicherstellen. Gegen beide wurde am Freitag ein Untersuchungshaftbefehl erlassen.