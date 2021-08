Großeinsatz am Ammersee

Holzkirche bei Brand zerstört

25.08.2021, 09:36 Uhr | t-online, mtt, AFP

Am Ammersee bei München ist in der Nacht eine Kirche in Flammen aufgegangen. Der Dachstuhl brach ein, ein Nebengebäude wurde beschädigt. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

In Utting am Ammersee ist eine evangelische Kirche bei einem Feuer zerstört worden. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, bemerkte ein Zeitungsausträger gegen 3 Uhr nachts die Flammen.

Rund 60 Feuerwehrleute eilten zum Einsatzort in der Nähe von München. Als sie ankamen, stand die Holzkirche bereits in Flammen.

Gegen 5.40 Uhr hatten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Utting, Schondorf, Dießen, Greifenberg, Finning und der Kreisbrandinspektion den Brand dann gelöscht. Sie konnten allerdings nicht verhindern, dass der Dachstuhl der Christuskirche einstürzte.



Brand am Ammersee bei München: Kripo ermittelt

Auch das Nebengebäude des Gotteshauses wurde bei dem Brand stark beschädigt. Die Polizei beziffert den Schafen in einer ersten Einschätzung auf bis zu 750.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Bei der Kirche handelt es sich um ein 1927 erbautes und später mehrfach erweitertes Holzgebäude. Die Brandursache ist noch unbekannt. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen.