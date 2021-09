Tausende demonstrieren

Proteste gegen IAA in München – Aktivisten klettern auf Bäume

11.09.2021, 15:22 Uhr | AFP, dpa

An den letzten zwei Tagen der Automobilmesse IAA demonstrieren wieder zahlreiche Aktionsbündnisse in München. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Bei der Automesse IAA Mobility in München geht es am Wochenende auf die Zielgeraden – und erneut gibt es zahlreiche Proteste. Am Samstag haben sich Demonstrierende zu einer Fahrradsternfahrt getroffen – bis zu 35.000 Teilnehmer werden erwartet. Eine erste Demonstration war am Nachmittag mit einigen Tausend Teilnehmern gestartet. Die Polizei ging am Samstagnachmittag von einer Zahl im niedrigen Tausenderbereich aus. Sie selbst sind mit bis zu 4.500 Beamten im Einsatz.

An der Fahrradsternfahrt, die am Samstagmittag begonnen hat, sind etwa der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC), der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), der Verkehrsclub Deutschland und die Umweltorganisation Greenpeace beteiligt. Laut Polizei gibt es mit starke Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Abschlusskundgebung findet seit 15 Uhr in der Münchner Innenstadt auf der Theresienwiese statt.

Aktivisten klettern auf Bäume

Polizeifahrzeuge stehen auf der Theresienwiese in München: 4.500 Beamte sind bei den Demonstrationen gegen die Automesse IAA im Einsatz. (Quelle: Kästle/dpa)



Auf Twitter wird unterdessen von ersten Rangeleien zwischen Demonstrierenden und der Polizei berichtet. So wären auf dem Königsplatz zwei Aktivisten auf Bäume geklettert, die Polizei habe eingegriffen, berichtet ein Twitter-User.

IAA-Proteste in München: Eskalation am Freitag

Schon am Freitag war es in München zu Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen. Die Beamten setzten Schlagstöcke und Pfefferspray gegen Demonstranten ein. Die IAA-Gegner besetzten außerdem ein Haus, das wieder geräumt wurde, demonstrierten auf mehreren Aktionsflächen der Automesse in der Innenstadt und blockierten zeitweise eine Autobahn. Am Freitag wurden laut der Polizei bei den Protesten 16 Personen festgenommen.

Aktivisten blockieren während der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA Mobility) auf dem OpenSpace am Odeonsplatz den Stand von Mercedes Benz. Die Messe findet vom 7. bis 12 September 2021 in München statt. (Quelle: Matthias Balk/dpa)



Bereits in den Tagen zuvor hatte es teils spektakuläre Proteste gegeben. Zum Messestart am Dienstag seilten sich Umweltaktivisten von Autobahnbrücken rund um München ab und legten den Verkehr rund um die Stadt für längere Zeit lahm.