IAA in München

Polizei geht mit Schlagstöcken gegen Demonstranten vor

10.09.2021, 15:00 Uhr | dpa

Eskalation bei den Protesten gegen die Automesse: Am Vormittag gerieten 100 Demonstranten mit der Polizei aneinander. Auch ein Haus wurde besetzt.

Am Rande einer Kundgebung von Klimaschutzaktivisten gegen die Automesse IAA Mobility in München ist es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen. Ein Polizeisprecher sagte, etwa 100 Demonstranten hätten am Freitagvormittag versucht, eine Polizeiabsperrung an der Theresienwiese zu durchbrechen.

Um das zu verhindern, hätten die Beamten auch Schlagstöcke und Pfefferspray eingesetzt. Aktivisten hatten am Dienstag an mehreren Autobahnen im Raum München Banner angebracht und sich an einigen Brücken abgeseilt. Fernstraßen mussten deswegen vorübergehend gesperrt werden.

IAA in München: Pfefferspray im Einsatz

Demonstranten stoßen kurz nach Beginn ihres Demonstrationszuges mit Polizei-Einsatzkräften zusammen. Foto: Peter Kneffel/dpa



Außerdem haben Aktivisten nach eigenen Angaben mindestens ein Haus besetzt. Man wolle dort einen "Open Space for Future" als Kontrapunkt setzen zu den von der IAA genutzten Ausstellungsflächen (Open Spaces) im Stadtgebiet, hieß es vom Aktionsbündnis "No Future for IAA". Die Polizei äußerte sich zu der Besetzung zunächst nicht. Aus Dachfenstern des Gebäudes wurden am Freitag Fahnen des Aktionsbündnisses geschwenkt.

Ein Protestteilnehmer: Er ist vor einem besetzten Haus auf einen Baum geklettert. (Quelle: Peter Kneffel/dpa)



Zentrum der Aktion ist ein Haus in der Karlstraße. Die Aktivisten wollen es längerfristig besetzen. Sie fordern, es für "selbstorganisierte klimapolitische Gruppen und andere Initiativen als Ort der Vernetzung und Organisierung" zur Verfügung zu stellen. Ihnen zufolge steht das Gebäude leer. Bei der Aktion gab es Auseinandersetzungen der Aktivisten mit der Polizei, wie ein dpa-Reporter beobachtete.

Weitere Blockaden und Störaktionen bei der IAA sind angekündigt. Ein Polizeisprecher sagte, dass man gegen Straftaten konsequent vorgehen werde. Polizeiabsperrungen hätten nicht bloß "Empfehlungscharakter".