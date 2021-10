Moosburg bei München

Balkon stürzt ab – zwei junge Frauen verletzt

10.10.2021, 14:48 Uhr | t-online

Ein Kran hebt den abgestürzten Balkon an: Er hatte sich von einem Haus in der Altstadt von Moosburg bei München gelöst. (Quelle: Feuerwehr Moosburg)

Unfall bei München: Ein Balkon löste sich aus der Mauer und riss zwei junge Frauen mit in die Tiefe. Für sie ging der Vorfall relativ glimpflich aus.

Im Münchner Umland ist am späten Samstagabend ein Balkon von einem Haus abgestürzt. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte sich der Balkon von seinen Befestigungen an dem Gebäude in Moosburg in Landkreis Freising gelöst und war rund vier Meter in die Tiefe gestürzt. Dort blieb er teilweise auf dem Dach eines Anbaus liegen.

Zwei junge Frauen stürzten mit dem Balkon ab. Sie wurden leicht verletzt und ärztlich versorgt. Der Balkon musste anschließend mit einem Kran von dem Dach gehoben werden.