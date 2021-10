Running Gag

Flugansage am Münchner Flughafen amüsiert das Netz

13.10.2021, 07:58 Uhr | pb, t-online

Die Durchsage einer Lufthansa-Sprecherin am Münchner Flughafen amüsiert das Netz. Tatsächlich ist der Anlass für die kuriose Äußerung nicht neu – sie sorgt jedoch immer wieder für Amüsement.

Ein Video von einem Gate des Flughafen München sorgt für Lacher auf der Plattform Twitter. Grund ist die kurios formulierte Boarding-Durchsage einer Lufthansa-Mitarbeiterin, die auf der Plattform mittlerweile von immerhin mehr als 50.000 Mal angehört wurde. Dabei wissen nicht nur Vielflieger: Die Ansage ist längst ein Running Gag.

Die Durchsage beginnt unauffällig mit den Worten "This is the last call for your Star Alliance flight...", die Reisende des Fluges sollten sich also sputen. Doch dann das Highlight, das Twitter-Nutzer erfreut: . "two, two, two, two to: Toulouse." Denn die Sprecherin kündigte hier den letzten Aufruf für die Lufthansa-Maschine 2222 ins französische Toulouse an.

Wer will, kann in der Stimme der Sprecherin auch ein wenig Freude erkennen. Und in den Kommentaren ist man sich sicher: "Jede Wette, dass das Absicht war!"



Tatsächlich kümmern sich die Fluggesellschaften um die Auswahl ihre Flugnummern selbst, wie ein Lufthansa-Sprecher gegenüber "focus.de" erklärte: "Die Vergabe von Lufthansa-Flugnummern folgt einer groben Struktur. So starten Flugnummern im 400-Bereich in der Regel nach Nordamerika."

Die kuriose "two, two, two, two to: Toulouse"-Ansage wird somit die Passagiere am Flughafen München noch weiter amüsieren.