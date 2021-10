München

Bayern ohne Goretzka und Davies: Kein Risiko eingehen

19.10.2021, 14:37 Uhr | dpa

Der FC Bayern München verzichtet im Auswärtsspiel der Champions League gegen Benfica Lissabon auf die angeschlagenen Leistungsträger Leon Goretzka und Alphonso Davies. Der deutsche Fußball-Nationalspieler Goretzka sei erkältet und man wolle keinen längeren Ausfall riskieren, sagte Trainer Julian Nagelsmann am Dienstag.

Kanadas Auswahlspieler Davies habe eine "Müdigkeitserscheinung" am Oberschenkel. Auch da wolle man nicht das Risiko einer größeren Verletzung eingehen, sagte der Coach am Tag vor dem Spiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in Portugal. Man habe ein "ordentlich straffes Programm" in den nächsten Wochen.

Zurück ins Team dürfte nach dem Davies-Ausfall Benjamin Pavard kehren, der in der Bundesliga wegen einer Roten Karte hatte pausieren müssen. Im Mittelfeld könnte Neuzugang Marcel Sabitzer zum Startelf-Debüt kommen. Das sei eine Option, sagte Nagelsmann. "Ich habe auch eine sehr offensive Option im Kopf."

Die Münchner wollen mit dem dritten Sieg im dritten Gruppenspiel einen weiteren Schritt Richtung Achtelfinale gehen.