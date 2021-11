Nach Streit in U-Bahn

Mann attackiert 56-Jährigen und verletzt ihn schwer

05.11.2021, 15:54 Uhr | dpa, MaM

Sie stritten sich schon in der U-Bahn: In der Nacht zum Freitag ist ein Mann von einem 20-Jährigen angegriffen und schwer verletzt worden. Die Polizei fahndete mit einem Großaufgebot nach dem Täter.

Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Fahrgästen in der Münchner U-Bahn ermittelt die Kripo gegen einen 20-Jährigen wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Der Mann soll einen 56 Jahre alten Fahrgast in der Nacht zum Freitag auf dem Bahnsteig der U-Bahn-Station Kreillerstraße geschlagen und erheblich verletzt haben. Das Opfer musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Müchener Polizei stellt den mutmaßlichen Täter

Wie die Polizei mitteilt, sei es bereits in der Bahn zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen beiden Männern gekommen. Nachdem beide an der U-Bahn-Station ausgestiegen waren, sei der 56-Jährige vom 20-Jährigen unvermittelt gegen den Kopf geschlagen geworden und zu Boden gefallen. Der 20-Jährige habe daraufhin mehrfach mit "stumpfer Gewalt" auf den 56-Jährigen eingetreten, bevor er flüchtete. Dabei erlitt der 56-Jährige schwere Verletzungen.

Ein Zeuge hatte die Polizei alarmiert. Diese suchten mit 15 Streifen und einem Hubschrauber in der Gegend nach dem Verdächtigen. Etwa drei Stunden später konnte der Mann in Trudering von Beamten festgenommen werden. Währenddessen sicherte die Kriminalpolizei Spuren am Tatort.