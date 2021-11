In Münchner Innenstadt

Psychisch kranker Mann verletzt Kind mit Messer

07.11.2021, 16:52 Uhr | dpa, t-online, LKA

In München hat ein Mann ein Kind am Oberkörper verwundet, sodass es zur Behandlung ins Krankenhaus musste. Der Täter wurde festgenommen.

Ein Mann hat in der Münchner Innenstadt einen zehnjährigen Jungen mit einem Messer angegriffen. Der 57-Jährige habe den Jungen am Samstagabend in einem Bekleidungsgeschäft mit einem mittelgroßen Küchenmesser schwer am Hals und an der Schulter verletzt, berichtet die Polizei München.

Die Eltern und der Bruder des Kindes mussten die Tat mit ansehen, berichtete die "Abendzeitung". Der Mann konnte von Zeugen direkt im Geschäft überwältigt und am Boden fixiert werden, weitere Zeugen leisteten dem verletzten Kind Erste Hilfe. Der Zehnjährige kam in ein Krankenhaus. In akuter Lebensgefahr sei er aber nicht gewesen. Seine Familie und mehrere Augenzeugen mussten laut Bericht psychologisch betreut werden.

München: Messerangreifer sei psychisch krank

Nach Informationen der "Abendzeitung" sei der Täter psychisch krank und wohne in einer WG für Menschen mit psychischen Einschränkungen. Bisher sei er nicht durch Gewaltstraftaten auffällig geworden. Der Mann sei in der früheren Sowjetunion geboren.

Er wurde vor Ort festgenommen. Gegen ihn wird nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt. Im Einsatz waren etwa 50 Polizeibeamtinnen und -beamte.