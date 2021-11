"Orange Day" in München

Darum leuchtet die Allianz Arena heute orange

Allianz Arena in München leuchtet orange (Archivbild): Jedes Jahr wird die Arena am 25. November beleuchtet. (Quelle: S. Adam/Future Image/imago images)

Zahlreiche Gebäude werden in München heute orange erleuchtet. Auch die Allianz Arena hat wie jedes Jahr am 25. November eine Sonderbeleuchtung. Grund dafür ist ein internationaler Aktionstag.

Statistisch wird alle 45 Minuten eine Frau von ihrem Partner beziehungsweise Ex-Partner angegriffen oder verletzt. Der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen an diesem Donnerstag soll daher auf die körperlichen und seelischen Misshandlungen aufmerksam machen, die für viele Frauen und Mädchen zum Alltag gehören.

In München sollen anlässlich des jährlichen Gedenk- und Aktionstages zahlreiche Gebäude orange erleuchten. Mit der Kampagne "orange the world", die von UN Women ins Leben gerufen wurde, soll an die Bekämpfung von Diskriminierung und Gewalt jeder Form gegenüber Frauen und Mädchen erinnert werden. Orange ist die Farbe der gemeinsamen Gegen-Gewalt-Kampagne von UN Women, Zonta International und den Vereinten Nationen. In München wird die Kampagne durch die Münchner Zonta Clubs initiiert.

München: Diese Gebäude leuchten orange

"Bei uns in Deutschland stirbt nach wie vor jeden zweiten bis dritten Tag eine Frau an den Folgen häuslicher Gewalt. Wir müssen endlich anerkennen, dass wir es nicht einfach mit ,Beziehungstaten‘, sondern mit einem großen gesellschaftlichen Problem zu tun haben", so Hoda Tawfik, Präsidentin des Zonta-Clubs München City in einer Presseerklärung der Allianz Arena. Diese erstrahlt seit 2016 jährlich zum 25. November in einem warmen Orange.

Auch dieses Jahr ist sie unter den mehr als 20 Gebäuden, die in München orange illuminiert werden. Wie die Allianz Arena mitteilt, soll die Sonderbeleuchtung von 16.15 Uhr bis 23 Uhr andauern. Auch die BMW-Welt, der Gasteig, mehrere Ministerien der bayerischen Landeshauptstadt, die Münchner Kammerspiele, das Residenztheater, die TU München und der Flughafen München sollen erleuchtet werden.