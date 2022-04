Identität unbekannt

Leiche auf Münchner Baustelle gefunden

06.04.2022, 16:17 Uhr | t-online

Arbeiter auf einer Baustelle (Symbilbild): In München wurde auf einer Baustelle in der Landsberger Straße eine Leiche gefunden. (Quelle: SKATA/imago images)

Nachdem auf einer Baustelle in München eine Leiche gefunden wurde, versuchen die Ermittler nun, die Identität des Mannes herauszufinden. Auch zur Todesursache ist noch nichts bekannt.

Die Polizei München sucht nach Hinweisen auf die Identität eines Mannes, der vor eineinhalb Wochen tot an einer Baustelle in der Landsberger Straße gefunden worden war. Das geht aus dem Polizeibericht hervor. Gefunden worden war der Mann am Freitag, 25. März, gegen 6.30 Uhr.



"Die bisher durchgeführten polizeilichen Maßnahmen führten nicht zur Identifizierung des unbekannten Mannes", heißt es im Bericht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könne eine Fremdeinwirkung in Bezug auf den Todesfall ausgeschlossen werden.



Dieser unbekannte Mann wurde tot auf einer Baustelle in München gefunden. Die Polizei bittet um Hilfe dabei, die Leiche zu identifizieren. (Quelle: Polizei München)

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, die zur Identifizierung des unbekannten Mannes führen können, werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 14 des Polizeipräsidiums München unter 089/29100 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.