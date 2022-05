Nagelsmann über Lewandowski-Verhandlungen: Gutes Gespräch

Julian Nagelsmann hat von einem positiven Austausch zwischen der F├╝hrung des FC Bayern M├╝nchen und dem Berater von Weltfu├čballer Robert Lewandowski berichtet. "Ich habe schon nachgefragt, ob das ein gutes Gespr├Ąch war. Das war es wohl", sagte der Trainer des deutschen Fu├čball-Meisters am Freitag. "Aber es gibt nichts zu vermelden, in keine Richtung. Mein Stand hat sich nicht ver├Ąndert, dass wir ihn unbedingt behalten und unbedingt verl├Ąngern wollen."

Der Vertrag von Lewandowski (33) l├Ąuft am 30. Juni 2023 aus. Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatte k├╝rzlich einen Abschied von Lewandowski schon in diesem Sommer nach dann acht Jahren kategorisch ausgeschlossen. Es wurde wiederholt ├╝ber einen Wechsel zum FC Barcelona spekuliert. Zuletzt hatte sich Lewandowskis Berater Pini Zahavi mit der F├╝hrungsspitze des FC Bayern getroffen. Zahavi sei "einer, der gerne verhandelt, tough verhandelt", sagte Nagelsmann, der sich ├╝ber die Vertragsverl├Ąngerung von Thomas M├╝ller (32) freut.

M├╝ller hatte in dieser Woche seinen Vertrag um eine weitere Saison bis zum Sommer 2024 verl├Ąngert. "Es ist immer wichtig, wenn Leistungstr├Ąger und Symbolfiguren von Bayern M├╝nchen den Vertrag verl├Ąngern. Das kann sicherlich auch andere mitziehen. Ich glaube trotzdem, dass die anderen auch eigene Entscheidungen treffen und es nicht nur an Thomas festmachen", sagte der 34-j├Ąhrige Nagelsmann.

"Wir werden sehen, was die Zeit bringt. Ich habe ja schon oft gesagt: Bei Spielern der Kategorie Bayern M├╝nchen sind Verl├Ąngerungen jetzt nicht immer ganz so leicht und es bedarf mehrerer Runden und mehrerer Gespr├Ąche", sagte der Coach mit Blick auf die Gnabry-Personalie. "Ich w├╝rde ihn sehr gerne behalten. Das ist, glaube ich, klar. Ich sch├Ątze ihn als Spieler und als Mensch, aber es liegt dann nicht immer in der Hand des Trainers."