Süle nicht in Startelf eingeplant: Hat "Zuckerl" schon

Fu├čball-Nationalspieler Niklas S├╝le wird im letzten Heimspiel des FC Bayern in dieser Saison mit anschlie├čender ├ťbergabe der Meisterschale am Sonntag (17.30 Uhr) voraussichtlich nicht in der Startelf stehen. "Ich gehe Stand jetzt eher davon aus, dass er nicht beginnen wird", sagte Trainer Julian Nagelsmann am Freitag ├╝ber den Verteidiger, der im Sommer zu Borussia Dortmund wechselt.