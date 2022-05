Gehetzte Hauskäufer: Sorge um steigende Zinsen

Inflation und steigende Zinsen befeuern die Suche nach H├Ąusern und Wohnungen in Deutschland. Sowohl die Landesbausparkassen als auch der Finanzierungsvermittler Interhyp berichten ├╝ber eine stark gestiegene Nachfrage seit Jahresanfang - offensichtlich getrieben von der Sorge, Immobilien und Zinskosten k├Ânnten noch teurer werden. F├╝r finanziell weniger gut ger├╝stete Interessenten w├╝rden Eigenheim oder -wohnung wegen der doppelten Last gleichzeitig steigender Zinsen und Baukosten noch schwerer erschwinglich, hei├čt es in der Finanzbranche und auch am M├╝nchner Ifo-Institut.

So hat die Landesbausparkasse Bayern in den ersten vier Monaten dieses Jahres rund 890 Millionen Euro an Darlehen zugesagt. "Das sind ├╝ber 70 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres", berichtet ein Sprecher in M├╝nchen. ├ähnlich ist die Entwicklung beim Schwesterinstitut in Nordrhein-Westfalen: Die LBS West - die neben NRW auch Bremen betreut - meldet einen Anstieg von 50 Prozent. Darunter sind bei beiden Instituten neben Neuk├Ąufern auch viele Kunden, die Anschlussfinanzierungen abschlie├čen oder ihr Eigenheim modernisieren wollen.