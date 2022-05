Verkehrsunfall nach Insektenstich

Von einem Insekt gestochen und die Kontrolle ├╝ber das Auto verloren: Ein 41-J├Ąhriger ist in M├╝nchen von der Stra├če abgekommen und mit seinem Wagen in einem Garten gelandet. Er sei am Samstag durch einen Zaun gefahren und kurz vor einem Fluss, an den das Grundst├╝ck grenzt, zum Stehen gekommen, teilten Polizei und Feuerwehr am Sonntag mit. Nach bisherigen Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der Stich einen anaphylaktischen Schock bei dem Mann ausgel├Âst hat. Er wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.