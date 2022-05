FCB kämpft um Lewandowski und Gnabry: "Wir haben Grenzen"

Nationalspieler Leon Goretzka warb um eine Vertragsverl├Ąngerung von Gnabry in M├╝nchen: "Serge ist ein herausragender Spieler, ein ganz wichtiger Baustein auch bei uns in der Mannschaft", sagte Goretzka. Er erhoffe sich "nat├╝rlich eine Verl├Ąngerung von ihm".

Das gilt auch f├╝r Lewandowski. "Lewy wei├č, glaube ich auch, was er an dem Verein hat und was er an uns hat. Der Verein hat sich klar dazu ge├Ąu├čert, dass er das n├Ąchste Jahr auf jeden Fall bei uns spielen wird. Dar├╝ber sind wir alle froh", sagte Goretzka. Salihamidzic hatte zuletzt einen Abschied des Torj├Ągers in diesem Sommer ausgeschlossen.