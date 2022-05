In München ist Fußball einfach nicht so wichtig

Dass das Publikum in der Arena bei Bayern-Spielen eher dem eines Opernpublikums gleiche, ist ein gern erz├Ąhlter Vorwurf aus anderen Fanlagern. "Und da ist auch was dran", sagt Leischwitz. Die Bayern h├Ątten Fu├čball "f├╝r h├Âhere Gesellschaftsschichten attraktiv gemacht", sagt er.

Weltweit sei der Verein eine Marke, kaum etwas aus der Stadt sei ├╝berall so bekannt wie der FC Bayern. Das Interesse daran ist auch in M├╝nchen riesig, ist Leischwitz ├╝berzeugt. Das sehe man an den Trikots, die Schulkinder tragen, an den Mitgliedszahlen, die seit Jahren in die H├Âhe wachsen. Aber Stimmung mache davon nur ein kleiner Teil.