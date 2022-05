Schlichtung für bayerische Brauwirtschaft läuft

Im Tarifstreit der bayerischen Brauwirtschaft hat am Freitag die Schlichtung begonnen. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-GaststĂ€tten (NGG) hat flĂ€chendeckende Streiks in den kommenden Wochen angekĂŒndigt, wenn es keine Einigung gebe. Als Schlichter versucht Landesarbeitsgerichts-PrĂ€sident Harald Wanhöfer seit dem Vormittag in FĂŒrstenfeldbruck doch noch einen Kompromiss zwischen der NGG und der Tarifgemeinschaft bayerischer Brauereien zu finden.