Rolltor erschlägt Arbeiter – Tod am Unfallort

Ein tragischer Arbeitsunfall in München: Weil ein elektrisches Metalltor nicht richtig verschloss, wollte ein 65-Jähriger Arbeiter nachgucken, wo der Fehler liegt. Dabei fiel ein Teil des Tores herunter und traf den Mann.

Ein 65-Jähriger ist in München bei einem Betriebsunfall schwer verletzt worden und gestorben. Der Mann habe am Samstag bemerkt, dass ein elektrisches Metalltor nicht richtig geschlossen gewesen sei, teilte die Polizei am Sonntag mit.