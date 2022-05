Lahm wünscht sich für 2024 nachhaltiges "Sommermärchen 2.0"

"Nach einer WM in Russland, nach Olympischen Spielen in China, einer Europameisterschaft in verschiedenen Ländern unter Pandemie-Bedingungen, dann einer Katar-WM im Winter glaube ich, dass die Menschen in Europa sich schon wieder freuen auf so ein zentrales Fußballfest im Herzen Europas", sagte Lahm. 2024 finde ein großes Sportturnier endlich wieder "in einem demokratischen Land" statt, betonte er. "Wo wir unsere demokratischen Werte auch wieder nach außen zeigen können und auch da zeigen können, für was wir stehen."