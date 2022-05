Große Torwart-Ära geht weiter: Neuer verlängert bis 2024

Nationalmannschaftskapit├Ąn Manuel Neuer setzt seine Karriere im Tor des FC Bayern bis mindestens 2024 fort. Der 36-J├Ąhrige verl├Ąngerte am Montag seinen bis 2023 datierten Vertrag in M├╝nchen vorzeitig um ein weiteres Jahr. Am Laufzeitende des neuen Kontrakts am 30. Juni 2024 w├Ąre Neuer 38 Jahre alt. Zuletzt hatte schon Thomas M├╝ller bis 2024 verl├Ąngert.