M├╝nchen Studie: Deutsche Importe sichern 4,7 Millionen Jobs in EU Von dpa 25.05.2022 - 13:19 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Deutschlands Importe schaffen dem Schweizer Prognos-Institut zufolge in den anderen EU-Staaten pro Jahr rund 290 Milliarden Euro an Wertsch├Âpfung und sichern dort etwa 4,7 Millionen Arbeitspl├Ątze. 61 Prozent dieser Einfuhren w├╝rden f├╝r die industrielle Produktion in der Bundesrepublik ben├Âtigt, teilte die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) als Auftraggeber der Studie am Mittwoch mit.

Die deutsche Wirtschaft sei wichtig als Zugpferd f├╝r die EU - vor allem f├╝r die Mitgliedstaaten in Mittel- und Osteuropa. Polen, Tschechien, ├ľsterreich und Ungarn verkauften rund 30 Prozent ihrer Ausfuhren nach Deutschland. Allein in Polen sichere die deutsche Nachfrage so eine Million Jobs, sagte der stellvertretende vbw-Hauptgesch├Ąftsf├╝hrer Christof Prechtl in M├╝nchen.