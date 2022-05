Bayerische Spargelbauern von Nachfrage enttäuscht

Die Nachfrage nach bayerischem Spargel ist in diesem Jahr bislang deutlich hinter den Erwartungen zur├╝ckgeblieben. Vor allem im Einzelhandel lief es nach Verbandsangaben f├╝r die heimischen Spargelbauern im April und Mai nicht so gut. Der Verkauf d├╝rfte insgesamt 10 bis 15 Prozent hinter einem durchschnittlichen Jahr zur├╝ckbleiben, sagte Claudia Westner, Vorsitzende des Spargelerzeugerverbands Schrobenhausen.

Das Wetter sei nicht ung├╝nstig gewesen. Aber mangels Nachfrage k├Ânnten die Bauern auch nicht die Preise durchsetzen, die sie eigentlich br├Ąuchten. "Momentan geht es ganz gut", das Wetter spiele mit, in der Gastronomie laufe es, sagte Westner. Aber in einer Woche beginnen in Bayern die Pfingstferien, viele Kunden fahren in Urlaub.