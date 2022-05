Ex-DFL-Chef: FC Bayern müsste Lewandowski "Lektion erteilen"

St├╝rmer-Star Lewandowski hatte am Montag erkl├Ąrt, trotz seines bis Sommer 2023 laufenden Vertrages nicht mehr beim deutschen Rekordmeister spielen zu wollen. "F├╝r heute steht fest: Meine Geschichte mit Bayern ist vorbei. Nach allem, was in den letzten Monaten geschehen ist, kann ich mir eine weitere gute Zusammenarbeit nicht vorstellen. Mir ist klar, dass der Transfer die beste L├Âsung f├╝r beide Seiten ist", hatte der Kapit├Ąn der polnischen Nationalmannschaft am Rande eines Trainingslagers der Auswahl gesagt. Zuvor hatte bereits dessen Berater Pini Zahavi betont: "F├╝r Robert Lewandowski ist der FC Bayern Geschichte."