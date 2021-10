Gewaltverbrechen vermutet

Leiche in Nürnberger Reihenhaus – Mordermittlungen laufen

05.10.2021, 12:26 Uhr | t-online

Polizeiabsperrung mit Polizeiauto (Symbolbild): In Nürnberg wurde eine Leiche entdeckt. (Quelle: U. J. Alexander)

In Nürnberg ist ein Mann offenbar Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Seine Leiche wurde in einem Wohnhaus gefunden. War es Mord? Das will die Polizei nun klären.

Ein lebloser Mann wurde in einem Reihenhaus im Nürnberger Stadtteil Maxfeld aufgefunden. Wie die Polizei mitteilte, starb er offenbar keines natürlichen Todes. Die Ermittler gehen nach ersten Ermittlungen von einem möglichen Gewaltdelikt aus.

Demnach wurde die Leiche gegen 7 Uhr am Dienstagmorgen in einem Reihenhaus in der Fritz-von-Röth-Straße entdeckt. Wie der Mann ums Leben gekommen ist, soll nun geklärt werden. Ein unbekannter Anrufer hatte der Polizei ein mögliches Tötungsdelikt gemeldet, berichtet BR. Bei dem Opfer soll es sich demnach um einen 50-Jährigen handeln. Mehr zur Identität des Mannes ist noch nicht bekannt.



Die Spurensicherung ist vor Ort. Die Mordkommission der Polizei Nürnberg hat den Fall übernommen und will über weitere Details zu einem späteren Zeitpunkt informieren.