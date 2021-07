Stuttgart

Kabinett dürfte Heilbronn als Standort für KI-Park auswählen

27.07.2021, 03:02 Uhr | dpa

Die baden-württembergische Landesregierung entscheidet am Dienstag über den Standort eines geplanten Innovationsparks für künstliche Intelligenz (KI). Dem Vernehmen nach dürfte die Wahl auf Heilbronn fallen - für die Stadt hat sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur eine vom Wirtschaftsministerium beauftragte Expertenjury klar ausgesprochen. Auch mehrere andere Medien hatten darüber berichtet. Der neue KI-Park ist im Anschluss an die Kabinettssitzung dann auch Thema in der Regierungs-Pressekonferenz (ab 12.00 Uhr).

Die Entscheidung über den Standort des Campus hatte sich mehrfach verzögert. Ende vergangenen Jahres hatte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) noch gesagt, im Optimalfall könne die Entscheidung in dem Wettbewerb mit mehreren Interessenten noch vor der Landtagswahl Mitte März fallen. Doch daraus wurde ebenso nichts wie aus einem vom Ministerium geäußerten Plan, wonach "voraussichtlich" im zweiten Quartal 2021 ein Sieger in dem monatelangen Verfahren verkündet werden sollte.

Im Kern geht es darum, welche Stadt oder Region einen zweistelligen Millionenbetrag an staatlicher Unterstützung für den Aufbau eines solchen KI-Parks bekommt. In dem Park sollen sich Wissenschaftler, Unternehmen und Investoren vernetzen und unter bestmöglichen Bedingungen arbeiten können. Das Ministerium stieß das Wettbewerbsverfahren im Dezember an, nachdem der Landtag im Grundsatz 50 Millionen Euro für das Projekt freigemacht hatte.