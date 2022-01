Rust

Bayerns Regierungschef Söder erhält "Goldene Narrenschelle"

04.01.2022, 08:49 Uhr | dpa

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder erhält in diesem Jahr die "Goldene Narrenschelle" der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN). "Wohl kein anderer Politiker hat im vergangenen Jahr seine Parteifreunde mehr in Wallung gebracht", sagte Narren-Präsident Roland Wehrle am Dienstag zur Wahl des neuen Preisträgers. Die "Goldene Narrenschelle" wird am 9. Februar im Europa-Park in Rust überreicht.

Söder gelte als eine der wohl schillerndsten, beliebtesten, aber auch gleichzeitig umstrittenen Persönlichkeiten der Gegenwart, sagte Wehrle. Der CSU-Vorsitzende sei ein Freund von Fasching, Masken und Kostümen, dessen Verwandlungsfähigkeit sich auch im politischen Alltag zeige. Ihn zeichne ein Hang zur Provokation aus und er besitze eine lockere Zunge. Auch seine schlagfertige, wortgewaltige Sprache prädestiniere Söder gerade dazu, sich als Faschings- und Karnevalsfreund den schwäbisch-alemannischen Narren zu stellen, sagte Wehrle.

Die Narrenschelle ist nicht Söders einzige Auszeichnung zur "fünften Jahreszeit": Der 54-Jährige hat bereits den Aachener Karnevalsorden "Wider den Tierischen Ernst" (2016) und den "Fränkischen Schlappmaulorden" (seit 2020) erhalten. "Allein es fehlt sein Bekenntnis zur schwäbisch-alemannischen Fastnacht", sagte Wehrle.

Die Narrenschelle, eine vergoldete Handglocke, wird in Rust seit 2006 jährlich an einen Prominenten vergeben. Im vergangenen Jahr wurde die damalige CDU-Kultusministerin und unterlegene Spitzenkandidatin in der Landtagswahl, Susanne Eisenmann, ausgezeichnet. Zuvor hatte der Trainer des Fußball-Erstligisten SC Freiburg, Christian Streich, die "Goldene Narrenschelle" erhalten. Weitere bisherige Preisträger sind unter anderem der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), die CDU-Politiker Günther Oettinger und Guido Wolf, Fernsehmoderator Frank Elstner und Schlagersänger Tony Marshall.