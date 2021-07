Ulm

Kunde will Rabatt und schlägt Mitarbeiter mit Lautsprecher

24.07.2021, 12:15 Uhr | dpa

Ein Mann wollte in einem Ulmer Geschäft einen Rabatt durchsetzen und hat zwei Mitarbeiter mit einem Lautsprecher geschlagen. Der 23-Jährige blieb am Freitag mit seinem Anliegen erfolglos und nahm daraufhin einen weiteren Lautsprecher mit, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Er wollte gehen ohne zu zahlen, doch zwei Mitarbeiter hielten ihn fest. Der junge Mann trat die Mitarbeiter und schlug sie mit einem Lautsprecher. Er riss sich los und lief davon, die Polizisten nahmen ihn wenig später fest.

Gegen den 23-Jährigen wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt. Rettungskräfte versorgten die Mitarbeiter, einer der beiden wurde in ein Krankenhaus gebracht.