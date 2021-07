Wiesbaden

Volker Bouffier als Schüler: Lieber Sport als Unterricht

28.07.2021, 13:40 Uhr | dpa

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) machte als Schüler Sport, um nicht so oft in den Unterricht zu müssen. "Sport war meine Mission", sagte der CDU Politiker der Wochenzeitung "Die Zeit" (Donnerstag). "Aber meine Leidenschaft hatte auch praktische Gründe: Wenn man in der Schulmannschaft war, durfte man zu Turnieren fahren und musste nicht so häufig in den Unterricht." Er sei in der Schule nicht immer glücklich gewesen. Latein habe ihm keine Freude bereitet und auch Mathematik sei nicht sein Fach gewesen. Er habe dann "die klassische Schülermentalität" übernommen: Da er das Fach nicht beherrsche, wäre es töricht gewesen, viel Zeit zu investieren.