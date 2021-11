Wolfsburg

Comeback nach Quarantäne: Weghorst spielt von Anfang an

02.11.2021, 18:01 Uhr | dpa

Torjäger Wout Weghorst vom VfL Wolfsburg gibt im wichtigen Champions-League-Heimspiel gegen Red Bull Salzburg sein Comeback nach einer zweiwöchigen Quarantäne. Der neue Trainer Florian Kohfeldt stellt den 29-jährigen Niederländer am Dienstagabend (18.45 Uhr/DAZN) gleich wieder in die Startelf des Fußball-

Bundesligisten, obwohl Weghorst erst am Montag wieder ins Training eingestiegen war. Der Stürmer war kurz vor dem Hinspiel in Salzburg (1:3) positiv auf das Coronavirus getestet worden. Neben Weghorst werden Lukas Nmecha und Yannick Gerhardt den Wolfsburger Drei-Mann-Sturm bilden. Kohfeldt setzt auch in seinem zweiten Spiel als VfL-Coach auf ein 3-4-3-System.