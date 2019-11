Norwegischer Hoffnungsträger

Bericht: Bayern beobachtet Top-Talent Haaland

14.11.2019, 07:58 Uhr | t-online.de , rh

Der FC Bayern sucht scheinbar aktuell nicht nur nach einem Trainer für die Zukunft, sondern sieht sich auch den Spielermarkt weiter an. Einem Bericht zufolge, soll man sich für einen jungen Norweger interessieren.

Der FC Bayern soll Stürmer Erling Haaland von RB Salzburg beobachten. Dies berichtet der "Kicker" am Donnerstag. Der 19-Jährige glänzte zuletzt mit starken Leistungen, vor allem in der Champions League. Der Nachwuchsangreifer erzielte in vier Partien in der Königsklasse sieben (!) Tore.

Wie der "Kicker" zudem berichtet, soll der deutsche Rekordmeister ihn bereits vor zwei Jahren auf dem Schirm gehabt haben. Damals ging er noch für den norwegischen Verein Molde FK auf Trefferjagd. Damals verließ Haaland kurze Zeit später für fünf Millionen Euro seinen Verein in Richtung Österreich. Beim FC Bayern könnte er im Sturm Superstar Robert Lewandowski unterstützen.

Was, wenn Lewandowski mal ausfällt?



Neben dem Polen gibt es beim FC Bayern nämlich keinen weiteren echten Topstürmer. Eine zusätzliche Option im Sturmzentrum käme da sicher gerade recht. Denn was macht der Klub, wenn Torgarant Lewandowski mal länger ausfällt?

Wie realistisch ist ein Haaland-Wechsel zu Bayern?

Locker und leicht wäre der Transfer sicher nicht zu stemmen. Zunächst wäre da die Ablöse. Eine mögliche Ablösesumme für Haaland wird zwischen 30 und 40 Millionen Euro geschätzt. Sein Marktwert liegt laut transfermarkt.de aktuell bei 30 Millionen Euro. Ob der FC Bayern diese Summe für einen 19-Jährigen wirklich ausgeben mag?







Und der Bundesliga-Topverein ist, wenn die Gerüchte denn stimmen, wohl auch nicht der einzige Verein, der Interesse an dem Offensivspieler hat. Wie zuletzt die "Corriere dello Sport" berichtete, hat auch Manchester United ein Auge auf ihn geworfen. Auch Borussia Dortmund wurde zuletzt mit ihm in Verbindung gebracht.