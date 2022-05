Barça-Trainer Xavi bestÀtigt Interesse an Lewandowski

Dass Robert Lewandowski seinen Vertrag beim FC Bayern nicht verlĂ€ngern wird, ist bekannt. Schon im Sommer will er MĂŒnchen verlassen. In Barcelona beschĂ€ftigt man sich mit ihm.

Ein Geheimnis war das Interesse des FC Barcelona an Bayern-Star Robert Lewandowski schon lange nicht mehr, jetzt hat Trainer Xavi Hernåndez es auch offiziell bestÀtigt. "Lewandowski ist eine Option, die wir in ErwÀgung ziehen", sagte er am Samstag vor Journalisten.