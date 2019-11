BVB vor CL-Spiel

Favre startet gegen Barca ohne Sancho

27.11.2019, 20:35 Uhr | dpa

"Wir haben Druck": So schätzt Lucien Favre die Situation vor dem Spiel gegen den FC Barcelona ein. (Quelle: Omnisport)

In seinem Entscheidungsspiel hat sich Dortmund-Trainer Lucien Favre gegen den dribbelstarken Engländer für die Startelf entschieden. Er gibt dagegen einem laufstarken Außenspieler den Vortritt.

Borussia Dortmund beginnt ohne seinen Mittelfeld-Star Jadon Sancho im heutigen Champions League-Spiel gegen den FC Barcelona. In seinem Entscheidungsspiel ha sich Trainer Lucien Favre gegen den formschwachen Engländer in der Startelf entschieden. Ihn ersetzt auf der rechten MIttelfeld-Seite der Marokkaner Achraf Hakimi. In der Sturmspitze spielen Marco Reus und Julian Brandt.

Beim Gegner FC Barcelona spielt der Ex-Dortmunder Ousmane Dembélé an der Seite der Superstars Messi und Suárez im Sturm. Lange war gemutmaßt worden, ob der Franzose gegen seinen ehemaligen Verein spielen würde. Letztlich hat sich Barca-Trainer für ihn entschieden. Dembélé verdrängt Neuzugang Griezmann aus der Startelf.