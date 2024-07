Aktualisiert am 02.07.2024 - 20:13 Uhr

Aktualisiert am 02.07.2024 - 20:13 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Die Niederlande haben nach einer starken Vorstellung gegen Rumänien das Viertelfinale der EM in Deutschland erreicht. Das Team von Bondscoach Ronald Koeman siegte in München verdient mit 3:0 gegen den Außenseiter.

Cody Gakpo vom FC Liverpool brachte Oranje in der 20. Minute in Führung. Ein weiteres Tor des 25 Jahre alten Angreifers wurde wegen Abseits aberkannt (63.). Das 2:0 durch den Dortmunder Donyell Malen (83.) bereitete Gakpo stark vor. Auch den Treffer zum Endstand erzielte Malen nach starkem Solo (90.+3).

So lief das Spiel:

Unter der weitgehend souveränen Leitung von Schiedsrichters Felix Zwayer (Berlin) drehte Oranje nach einer stürmischen Anfangsviertelstunde der Rumänen mit einem Mal auf und spielte sich phasenweise in einen Rausch. Für die Niederländer geht die Reise nach Berlin - Gegner ist dort am Samstag (21.00 Uhr) wie schon in der Vorrunde Österreich oder die Türkei.