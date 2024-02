Die Gruppe der deutschen Nationalmannschaft für die Saison 2024/25 in der Nations League steht fest. Das Team um Kapitän İlkay Gündoğan trifft in der A-Liga auf die Niederlande, Ungarn und Bosnien-Herzegowina. Das ergab die Auslosung am Donnerstagabend im Maison de la Mutualité in Paris.