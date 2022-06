Der nächste Eurovision Song Contest findet wegen des russischen Angriffskriegs nicht beim diesjährigen Sieger Ukraine statt. Das teilte die Europäische Rundfunkunion am Freitag in Genf mit.

Was für eine Enttäuschung für die Ukraine: Trotz des Gewinns darf das Land im kommenden Jahr nicht den ESC ausrichten. Die Kriegssituation in dem Land wird als Grund angeführt – und das, obwohl der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj noch direkt im Anschluss an den Sieg der Band Kalush Orchestra angekündigt hatte, das Musikevent unter allen Umständen in seinem Land stattfinden lassen zu wollen.