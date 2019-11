Nach Krebserkrankung

TV-Moderator Walter Freiwald ist tot

21.11.2019, 09:01 Uhr | rix, t-online.de

Der TV-Moderator Walter Freiwald ist tot. Das wurde am Mittwochabend auf seinem Instagram-Profil bekanntgegeben. Demnach sei der beliebte Entertainer bereits am vergangenen Samstag im Alter von 65 Jahren gestorben. (Quelle: t-online.de)

Trauer um eine TV-Legende: Am 6. November machte er seine Krankheit öffentlich. Wenige Tage später ist Walter Freiwald tot. Der Moderator hat den Kampf gegen den Krebs im Alter von 65 Jahren verloren.

"Der Krebs wird mich töten", teilte Walter Freiwald Anfang November seinen Fans via Twitter mit. Seine Erkrankung hatte der 65-Jährige öffentlich gemacht, um Spekulationen zuvorzukommen. Der Moderator habe selbst mitteilen wollen, dass er eine schreckliche Diagnose erhalten habe, "dass ich unheilbar krank geworden bin und diese Krankheit nicht überleben werde".

"Wir trauern um Walter Freiwald"

Nähere Details zu seiner Krankheit gab der ehemalige Dschungelcampbewohner nicht preis. Wie ernst es um den TV-Star zu diesem Zeitpunkt stand, wusste niemand. Nur wenige Tage später ist Walter Freiwald tot. Wie "rtl.de" berichtet, ist der Moderator bereits am Samstag im Alter von 65 Jahren gestorben. Er sei im Krankenhaus friedlich eingeschlafen. Die Beisetzung soll am Donnerstag stattfinden.

Auch auf seinem offiziellen Instagram-Profil wird über den Tod des Entertainers berichtet. "Wir trauern um Walter Freiwald", heißt es dort. "Am 16. November 2019 hat er den Kampf gegen den Krebs verloren. Sein Lebenswerk als Moderator und Entertainer, wie auch als liebender Ehemann und Familienvater bleibt unvergessen." Walter Freiwald hinterlässt seine Frau Annette, mit der er 33 Jahre verheiratet war, und zwei gemeinsame Söhne.







Walter Freiwald ist vielen durch seine Zeit bei der RTL-Sendung "Der Preis ist heiß" bekannt. An der Seite von Moderator Harry Wijnvoord gab er in den Neunzigerjahren in der Show die Stimme aus den Off. Außerdem wurde er als Teleshopping-Ikone bekannt. Für diverse Verkaufssendungen stand er ebenfalls seit den Neunzigern vor der Kamera. Im Januar 2015 war er Kandidat bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" und schaffte es auf den sechsten Platz.