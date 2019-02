Dortmunder "Tatort": Aylin Tezel steigt aus

View this post on Instagram

Ja, es stimmt, ich habe mich dazu entschlossen den Tatort zu verlassen. Ich hatte eine wirklich wichtige und wertvolle Zeit beim Tatort und bin dem WDR und meinen Kollegen Rick, Stefan, Jörg und Anna sehr dankbar für diese wunderbare gemeinsame Reise. Nun ist es Zeit für eine Veränderung, und obwohl ich Nora Dalay sicherlich vermissen werde, freue ich mich auf neue künstlerische Herausforderungen. Ich drehe 2019 noch 2 Folgen und dann heißt es Adieu Nora! It‘s true, this is my last year of filming Tatort. I‘ve had a marvellous time working with really talented people and I had so much fun with my dear colleagues. But now it’s time to make space for new artistic challenges and new film projects. 💃🏻 📷: WDR/Thomas Kost