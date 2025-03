Aktualisiert am 26.03.2025 - 18:13 Uhr

Aktualisiert am 26.03.2025 - 18:13 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Ein Berater in Elon Musks Regierungsteam hat früher Cyberkriminelle unterstützt. Die Hacker prahlten mit Datendiebstahl und verfolgten sogar einen FBI-Agenten.

Ein Mitglied von Elon Musks Expertenteam für US-Regierungseffizienz hat vor seiner Tätigkeit für die Regierung technische Unterstützung für eine Gruppe von Cyberkriminellen geleistet. Wie Reuters berichtet, bot der 19-jährige Edward Coristine mit seinem Unternehmen DiamondCDN Netzwerkdienste für eine Cyberkriminellen-Gruppe namens "EGodly" an.

Coristine, der unter dem Spitznamen "Big Balls" bekannt wurde, ist eines der prominentesten Mitglieder des sogenannten Doge-Teams (Department of Government Efficiency), das umfassenden Zugang zu offiziellen Regierungsnetzwerken erhalten hat. Laut Reuters ist er derzeit als Berater des US-Außenministeriums und der Cybersicherheitsbehörde CISA tätig, die für den Schutz von Regierungsnetzwerken vor Cyberkriminellen und ausländischen Spionen zuständig ist.

Hackergruppe verfolgte einen FBI-Agenten

Die Hackergruppe EGodly prahlte 2023 in ihrem Telegram-Kanal damit, Telefonnummern gekapert, in E-Mail-Konten von Strafverfolgungsbehörden eingebrochen und Kryptowährungen gestohlen zu haben. Besonders beunruhigend: Die Gruppe veröffentlichte persönliche Daten eines FBI-Agenten, der sie angeblich untersuchte, und verfolgte ihn sogar bis zu seinem Haus in Wilmington, Delaware.